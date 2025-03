Franca registra novas promoções de etanol nesta terça; confira

Os preços do etanol em Franca registraram nova queda na tarde desta terça-feira, 25. Após uma breve oscilação de preços na semana passada, o valor do combustível teve uma redução significativa, atingindo R$ 3,69 na Rede Estoril, localizada entre as cidades de Franca e Ibiraci, no km 1,5.

Além dessa rede, outros postos também apresentaram preços abaixo da média, variando entre R$ 3,89 no bairro Santa Terezinha sentido Leporace e R$ 3,94 em um posto localizado na rua São Vicente. Este é o terceiro episódio, em menos de uma semana, de uma movimentação nos preços, que tem chamado a atenção dos moradores de Franca, cidade que, segundo levantamento realizado pelo Portal GCN/Rede Sampi, possui o etanol mais caro da região.

Nas redes sociais, os moradores de Franca têm manifestado insatisfação com os preços praticados na cidade.