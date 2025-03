Após 2º assessor, vereadores de Franca querem vale de R$ 2 mil

A Câmara Municipal de Franca votará, em regime de urgência, a criação de um cartão-alimentação para os vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira, 25. O benefício de cerca de R$ 1.983,87 foi incluído no projeto de reajuste salarial e de benefícios dos servidores do Legislativo. A criação do vale-alimentação será votada 49 depois da aprovação do cargo de segundo assessor.

A atual legislatura também foi beneficada com o aumento de quase 80% nos salários, aprovado em dezembro de 2022. Com isso, os vencimentos dos vereadores de Franca passaram de R$ 6.162,18 no ano passado para R$ 10.935,82 neste ano.

Leia mais:

Câmara aprova ampliação de 15 para 30 assessores legislativos

Reajuste dos servidores e vale-alimentação para vereadores