Franca e São Joaquim da Barra recebem o programa Guri nas Escolas

A iniciativa inédita é uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e a Secretaria de Cultura e Economia Criativas. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) acompanhou o lançamento ao lado do secretário da Educação, Renato Feder, e da secretária da Cultura, Marília Marton, e destacou a importância da música na formação dos alunos.

Franca e São Joaquim da Barra fazem parte do novo programa Guri nas Escolas, lançado pelo Governo de São Paulo para incluir o ensino de música no currículo escolar. Apresentado oficialmente na última sexta-feira, 21, em Campinas , o programa será implantado em 97 escolas estaduais, beneficiando mais de 20 mil alunos nesta primeira fase.

"A educação musical é algo maravilhoso e transformador. Você desenvolve não só o atributo musical em si, mas uma série de outros atributos importantes na trajetória desses jovens. É uma complementação daquilo que é feito no campo pedagógico. Despertamos vocações, incluímos mais alunos, identificamos e desenvolvemos talentos e, no final das contas, fomentamos outras habilidades e a capacidade de relação interpessoal, tão importante", afirmou o governador.

Com um investimento de R$ 9 milhões, o programa será aplicado em escolas do Programa de Ensino Integral, com planos de ampliação para 200 unidades e mais de 42 mil alunos ainda este ano.

Música como ferramenta de aprendizado

Com as aulas do Guri nas escolas, os alunos terão contato com a apreciação musical, composição e improvisação, desenvolvendo competências alinhadas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular).