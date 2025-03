Homem esquece chave na moto, e adolescente a furta 'por emoção'

Um ajudante geral, de 47 anos, teve sua motocicleta Yamaha Fazer furtada na noite dessa segunda-feira, 24, no bairro Maria Faleiros, em Restinga. O crime aconteceu após ele estacionar o veículo na via e, por descuido, deixar a chave no contato. Um adolescente embriagado furtou a moto "por emoção" e a devolveu na frente a Base da Polícia Militar.

O homem relatou que foi até a casa de um amigo na rua Doutor Ciro Eduardo Faleiros para jogar truco. Após estacionar a moto em frente à residência, entrou e seguiu normalmente com o jogo. No meio da partida, amigos que chegaram à casa perceberam que o veículo não estava mais no local e avisaram o proprietário.

Curiosamente, em outro ponto da cidade, um adolescente parou espontaneamente com uma motocicleta em frente à Base da Polícia Militar. Os agentes, ao notarem a situação suspeita, se aproximaram do menor e o questionaram sobre a procedência do veículo. O jovem confessou que estava embriagado, viu a moto com a chave no contato e resolveu "dar uma volta", alegando que queria “viver uma emoção”.