Arrastão da Dengue recolhe 7,2 toneladas de materiais descartados

A Prefeitura de Franca realizou, no último sábado, 22, o Arrastão da Dengue. Foram coletadas mais de 7,2 toneladas de materiais inservíveis nos jardins Vera Cruz 1 e 2, na região Norte da cidade.

A ação, promovida pelas secretarias municipais de Infraestrutura e Saúde, faz parte de uma estratégia para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra a dengue.

Este foi o sétimo mutirão realizado desde o início do ano, com operações anteriores percorrendo bairros como Éden, Palma, Vila Santa Terezinha, Aeroporto 3, Ângela Rosa, São Sebastião e Conceição Leite/Santos Dumont. No total, já foram retiradas mais de 40 toneladas de materiais que poderiam servir de criadouro para o mosquito transmissor da doença.