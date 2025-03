Criança sofre queimaduras do sol e pai acusa mãe de descaso

Um vigilante de 35 anos registrou um boletim de ocorrência nessa segunda-feira, 24, acusando sua ex-mulher de negligência nos cuidados com o filho de 11 anos. O pai relata que, ao buscar a criança na casa da avó materna, no Jardim Noêmia, zona sul de Franca, percebeu que o menino estava com queimaduras de sol.

O garoto explicou que havia saído para um passeio de bicicleta, o que teria causado as lesões na pele. No entanto, o pai afirma que essa não foi a primeira vez que encontrou o filho nessa condição e denuncia um suposto histórico de descaso por parte da mãe em relação à saúde do menino. Segundo ele, em outra ocasião, as queimaduras foram tão intensas que resultaram no aparecimento de furúnculos

Diante da recorrência da situação, o pai decidiu formalizar a denúncia e declarou que tomará as medidas legais cabíveis na esfera civil. O caso será analisado pelas autoridades competentes.