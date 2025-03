Caminhoneiro é flagrado com 45 comprimidos de 'rebite'

Um motorista de 29 anos foi flagrado dirigindo em alta velocidade na rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite dessa segunda-feira, 24. Durante a abordagem, os agentes encontraram 45 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como "rebite", substância usada por caminhoneiros para inibir o sono durante viagens longas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento quando avistou um caminhão-reboque trafegando em alta velocidade. A atitude do condutor chamou a atenção, levando os agentes a darem sinal de parada.

Ao descer do veículo, o caminhoneiro demonstrou extremo nervosismo e irritação. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e ele não apresentava sinais de embriaguez. No entanto, ao revistar o caminhão, os policiais localizaram, no banco do passageiro, os 45 comprimidos de anfetamina.