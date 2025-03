Acif oferece curso de oratória em Franca; veja como se inscrever

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) realizará, entre os dias 7 e 16 de abril, um curso de oratória especialmente destinado a pessoas que enfrentam dificuldades ao falar em público.

O objetivo é proporcionar aos participantes as ferramentas necessárias para aprimorar sua comunicação, desenvolvendo habilidades para negociar com eficácia, conduzir reuniões com persuasão, apresentar pitches de vendas impactantes e se comunicar de maneira mais assertiva com o público, seja presencialmente ou por meio das redes sociais.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, no Centro de Educação Empresarial da Acif, e serão ministradas por um time de especialistas, composto pelo especialista em gestão de pessoas Juscelino Neves, a terapeuta Neida Marques e a fonoaudióloga Sabta Nunes. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99187-6239. No mesmo número, é possível consultar os valores.