Oportunidades de trabalho: 132 vagas abertas em Franca

Entre as oportunidades, destacam-se 20 vagas para açougueiro, 20 para balconista de padaria, 20 para operador de caixa e 8 para fiscal de loja. Há também oportunidades para atendente de loja, auxiliar de confeiteiro, auxiliar técnico de refrigeração, fiscal de prevenção de perdas, mecânico agrícola, vigilante e assistente técnico de desenvolvimento de mercado; esta última com exigência de que o candidato esteja cursando Engenharia Agronômica ou área similar, além de ter disponibilidade para viagens.

A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento, por meio do programa Emprega Franca , tem 132 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira, 24.

O atendimento presencial ocorre na sede do Emprega Franca, localizada no prédio anexo à rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar documentos pessoais e currículo (impresso ou em formato PDF). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (16) 99601-0848.