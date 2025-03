Sabesp abre 21 vagas para Programa Jovem Aprendiz em Franca

A Sabesp está com 21 vagas abertas em Franca para o Programa Jovem Aprendiz 2025-2026. As oportunidades são para a área de Técnico em Eletromecânica, com jornada integral. O programa, realizado em parceria com o Senai-SP, oferece capacitação teórica e prática, preparando os jovens para o mercado de trabalho.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 7 de abril. Os interessados devem acessar o link www.sabesp.com.br/programa-jovem-aprendiz para se candidatar.

Quem pode participar?

Para concorrer a uma das vagas em Franca, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 18 e 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência)

Ter concluído o 1º ano do Ensino Médio ou estar cursando/concluído o Ensino Médio ou EJA.

Benefícios oferecidos