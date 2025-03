Franca Basquete viaja ao Nordeste para dois jogos do NBB

O Sesi Franca Basquete viajou para disputar dois jogos na região Nordeste do país, pela sequência do returno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/2025.

O primeiro compromisso será nesta quarta-feira, 26, contra a Unifacisa, em Campina Grande (PB). Já na sexta-feira, 28, a partida será contra o Fortaleza, na capital do Ceará (CE). Os dois jogos serão às 19h30.

O treinador Helinho Garcia contará com todos os jogadores, inclusive com aqueles que participaram do Jogo das Estrelas do NBB, como Georginho, Didi, David Jackson, Nathan, Wesley e Lucas Dias — o capitão francano foi o MVP do evento. “Serão dois jogos duros. A cada partida, temos que seguir o planejado, as estratégias traçadas para que possamos buscar nosso objetivo”, disse Helinho.