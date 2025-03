O orçamento público virou moeda de troca – e quem perde é você!

Se há algo que une políticos de diferentes partidos e ideologias, é a sede por controle sobre o orçamento público. Não importa se o cenário é o governo federal, com Lula, o STF e o Congresso Nacional, ou a cidade de Franca, onde a Câmara Municipal, sob o comando de Daniel Bassi, trava um embate contra o prefeito Alexandre Ferreira: a disputa nunca é pela transparência e eficiência das destinações, mas pelo poder de decidir quem recebe o dinheiro e, principalmente, sob qual apadrinhamento será feita a benesse. No final, pouco importa quem vença essa queda de braço – o perdedor será sempre o contribuinte.

No plano nacional, o embate entre Lula e o Congresso tem ganhado cada vez mais uma face judicial. De um lado, Lula tenta recuperar o controle sobre as verbas federais, que nos últimos anos passaram a ser distribuídas pelo Congresso através das chamadas emendas impositivas – inicialmente apresentadas como um avanço democrático, mas que logo se transformaram no já famoso “orçamento secreto”. O STF, por sua vez, assumiu o papel de árbitro dessa briga, com a justificativa de garantir mais transparência. Mas sejamos realistas: a preocupação do Supremo não é a moralização do sistema, e sim garantir que o Executivo tenha mais força para negociar com o Legislativo e retomar a velha prática do toma-lá-dá-cá.

Infelizmente, não há herói nessa história. O Legislativo tem tomado para si o controle das verbas, deixando o Executivo de mãos atadas e comprometendo a capacidade de execução orçamentaria do governo. O resultado? Um Brasil cada vez mais paralisado por interesses paroquiais, onde o dinheiro público não flui para onde realmente é necessário, mas sim para atender a interesses políticos imediatos de deputados, senadores e agora... vereadores.