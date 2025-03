Ex-presidente da OAB, Patrícia Vanzolini fará palestra em Franca

O MVB Advogados realizará, nesta quarta-feira, 26, às 19h, uma palestra com a advogada Patrícia Vanzolini, em comemoração ao Dia das Mulheres, no Comfort Hotel, em Franca. O evento será privado aos colaboradores da empresa, além de alguns convidados do meio jurídico.

A palestrante, Patrícia Vanzolini, além de advogada, é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Damásio Educacional; ex-presidente da OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil), sendo a primeira mulher a presidir a organização; e atual conselheira federal. Ela também é especialista em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A organizadora do evento é a advogada Carolina Ribeiro Vanzolini, sócia do MVB Advogados, que descreveu o evento como algo muito especial.