Câmara vota reajuste salarial e multa para vândalos

O projeto é o mesmo que a Prefeitura de Franca tentou colocar em regime de urgência para votação na sessão ordinária de terça-feira, 18. No entanto, para que ele tramitasse com urgência, eram necessárias dez assinaturas — número que a base governista não conseguiu alcançar.

O projeto propõe reajustar os salários em 4,87% para repor a inflação de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, sem aumento real. A administração municipal ofereceu 5% de aumento no vale-alimentação, passando dos atuais R$ 986 para R$ 1.036, e no abono escolar, de R$ 367,65 para R$ 386,04 em 2026. Além disso, a manutenção das seis faltas abonadas por ano.

Agora, pautado, os vereadores devem ser pressionados pelos servidores a votarem contra. Isso porque os valores oferecidos pelo Executivo não foram aceitos pela categoria. Em assembleia no sábado, 22, a categoria declarou estado de greve, que é um estágio anterior à paralisação.

Os valores impostos pela gestão Alexandre Ferreira (MDB) estão abaixo dos reivindicados pelo Sindiserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região). A categoria solicitou um aumento real de 4,13%, além da inflação de 4,87%, totalizando um reajuste de 9% no salário. Para o cartão-alimentação, é solicitado o valor de R$ 1.340. Os sindicalistas concordam com o reajuste de 5% no abono escolar, mas reivindicam a criação de um vale-refeição no valor de R$ 15 por dia trabalhado.

É necessária maioria simples, ou seja, oito parlamentares favoráveis, para que o projeto de reajuste salarial e dos benefícios seja aprovado pela Câmara Municipal.

