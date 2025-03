Tumor na garganta: menina de 13 anos fará cirurgia após vaquinha

“Tivemos bastante apoio. Em oração, em palavras, ajuda na vaquinha on-line, só Deus para continuar abençoando cada um que me ajudou”, agradeceu Maria Luiza.

Dentista ofereceu ajuda

A cirurgiã dentista Daniella Cintra, de 31 anos, foi uma das pessoas responsáveis por oferecer apoio e suporte a garota Maria Luiza. Ela, que soube do caso a partir da matéria publicada pelo portal GCN/Sampi no dia 13 de março, também é responsável pelo diagnóstico e pela marcação da cirurgia.

“Entrei em contato com ela (Lucimara), orientando sobre os próximos passos. Solicitei uma tomografia e realizei o exame físico. Com base nos resultados, marcamos a cirurgia para a retirada da lesão. Trata-se de um odontoma composto, que é uma lesão de crescimento benigno e lento, formada por estruturas semelhantes a pequenos dentes. Por ter essa aparência, pode passar despercebido inicialmente, sendo confundido com dentes normais. Agora, vamos realizar o procedimento cirúrgico e acompanhar de perto a evolução do caso, sempre com muita atenção e cuidado”, concluiu a mulher.