Avô faz apelo por vaga para neto com suspeita de meningite

Já a Prefeitura disse que o bebê foi inserido no sistema que gerencia as vagas de internação na rede pública. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Saúde informa que o paciente, Hector Cândido Santos, deu entrada no Pronto-Socorro Infantil na tarde deste domingo. Após acolhimento e avaliação da equipe médica, foi indicada continuidade da investigação diagnóstica em ambiente hospitalar. O paciente foi inserido no Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo - SIRESP (Antiga CROSS), de gestão estadual que gerencia o acesso aos leitos nos hospitais da região conveniados ao SUS. Aguarda liberação de vaga pela Secretaria Estadual de Saúde e permanece assistido pelas equipes médica e de enfermagem do Pronto-socorro Infantil."