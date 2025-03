Homem rouba celular e ameaça de morte a ex-mulher por ciúmes

Uma auxiliar administrativa de 52 anos foi roubada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro na noite deste domingo, 23, no Jardim Barão, em Franca. O motivo da confusão é que o homem não aceita o fim do relacionamento.

Segundo o boletim de ocorrência, ele já havia feito ameaças anteriormente, com frases como: “eu vou te dar um perdido” e “não vai ficar assim, vou dar um jeito em você”, deixando-a com medo.

Por volta das 23h deste domingo, ao chegar em casa, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro, que começou a gritar e acusá-la de estar com outra pessoa. Alterado, ele a segurou com força pelo braço e, sem qualquer aviso, arrancou-lhe o celular à força antes de fugir correndo.

Desesperada, a vítima pediu que seu sobrinho ligasse para o agressor e pedisse a devolução do aparelho, mas ele se recusou. Além disso, ela relatou que o ex-companheiro tem rondado sua casa com frequência, aumentando seu medo do que ele possa fazer, principalmente quando está alcoolizado.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, e a mulher solicitou uma medida protetiva. O caso será investigado pelas autoridades.