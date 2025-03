Franca Carrascos domina e vence a Ponte Preta Gorilas na SPFL

O Franca Carrascos venceu o Ponte Preta Gorilas por 20 a 6 neste domingo, 23, na estreia da SPFL (São Paulo Football League). A partida aconteceu em Avaré, município a 352 quilômetros de Franca.

O quarterback João Vitor Romualdo (#8) comandou o ataque, anotando dois touchdowns e convertendo duas tentativas de dois pontos, garantindo uma boa vantagem no placar.

A defesa do Carrascos brilhou no confronto. Ariel Andrade (#35) foi um dos destaques defensivos ao anotar dois safeties, somando quatro pontos diretos para sua equipe e pressionando o ataque adversário. Além disso, a secundária de Franca cumpriu seu papel: Matheus Romualdo (#23) conseguiu duas interceptações, enquanto Luccas Augusto (#2) interceptou um passe, impedindo a reação do Gorilas.

Próximos desafios

A equipe agora volta suas atenções para o próximo confronto, onde enfrentará o Assis Captains no dia 13 de abril. O jogo acontecerá em Ribeirão Preto.