Advogado francano é nomeado secretário municipal de Justiça de SP

O advogado francano André Guilherme Lemos Jorge foi nomeado novo secretário municipal de Justiça, pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, 21. O advogado usou sua rede social para comentar sua nomeação: “Recebi do prefeito Ricardo Nunes a honrosa missão de assumir a Secretaria de Justiça”.

André Jorge, com mestrado em Direito Constitucional e doutorado em Direito do Estado pela PUC, além de pós-graduação em Direito Penal, possui bastante experiência em cargos em órgãos importantes de governos. No meio do ano passado, ele assumiu a presidência do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado vinculado ao Ministério da Educação.

O site da Prefeitura de São Paulo apresenta o seguinte currículo do advogado:

"Natural de Franca/SP, Lemos Jorge é advogado, mestre em Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado pela PUC-SP. No setor público, atuou como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na classe jurista (2014-2016) e presidiu o Conselho Nacional de Educação (CNE) entre 2022 e 2023. Atualmente, é membro do CNE, órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Com uma sólida trajetória acadêmica, foi membro do Comitê Técnico-Científico da CAPES (2005-2008), diretor de pós-graduação do Complexo FMU/FIAM-FAAM (2008-2010) e coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Direito na UNINOVE (2017-2021). Também atuou como professor do mestrado em Direito da UCAM-RJ e presidiu a Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação do CFOAB-OAB. Atualmente, é professor Investigador da Universidad Complutense de Madrid.

Autor de diversas obras jurídicas, publicou livros como Manual de Estudos de Direito Eleitoral e Jurisprudência (ConJur) e Tribunal Administrativo e a Supremacia da Constituição Federal (Juruá), além de capítulos e artigos científicos."