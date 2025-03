Pais realizam evento para pagar o tratamento do filho em SP

Anthony foi diagnosticado com displasia de quadril, uma condição que prejudica o encaixe da cabeça do fêmur no quadril, comprometendo o desenvolvimento ósseo. O tratamento exigia cirurgias e, com o tempo, o fêmur da criança foi se ajustando parcialmente. Mas, quando chegou a hora da segunda cirurgia, a tragédia aconteceu: Daniel morreu. "Ficamos desesperados. Teríamos que recomeçar tudo ou desistir?", relembra Tiago.

A família buscou novamente a Unimed para encontrar outro especialista, e foi encaminhada à AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) em São Paulo, referência no tratamento de malformações congênitas. A cada nova cirurgia, o custo da viagem e dos cuidados acumulava-se, exigindo mais recursos financeiros.

A idéia

Foi nesse momento que Tiago e Maísa tiveram uma ideia para conseguir cobrir as despesas: organizar eventos de arrecadação. "Começamos com um evento pequeno, com 50 pessoas. No ano passado fizemos uma festa para quase 600 pessoas", conta Tiago.