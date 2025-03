Pai denuncia ex-mulher por se recusar a devolver o filho de 1 ano

Uma mãe é acusada de descumprir o acordo judicial de guarda do filho. A noite desse domingo, 23, foi marcada por indignação e desespero para um pai, costureiro de 29 anos, que precisou registrar um boletim de ocorrência contra sua ex-mulher, após ela se recusar a devolver seu filho de apenas 1 ano.

De acordo com o processo na Vara da Família, o homem possui a guarda provisória da criança, enquanto a mãe tem o direito de visitas aos domingos, das 8h às 19h. O combinado vinha sendo seguido rigorosamente até este domingo. Como de costume, o pai levou a criança no horário estabelecido. No entanto, ao retornar às 19h para buscá-la, foi surpreendido com a negativa da ex-mulher.

Confuso e revoltado, ele questionou o motivo da recusa, destacando que nunca haviam tido problemas com o cumprimento do acordo. Porém, sem dar qualquer explicação, a mulher simplesmente entrou na residência e se trancou, ignorando os apelos do pai.