Casal tem carro furtado, e marido corre a pé atrás dos ladrões

A madrugada desta segunda-feira, 24, foi de desespero para uma família na Vila Aparecida, em Franca. Uma mulher de 38 anos, sapateira, teve seu Fiat Uno furtado da porta de sua residência, na rua Espírito Santo, enquanto amamentava seu bebê.

Por volta das 4h50, ao acordar para cuidar da criança, ela ouviu o som de um carro dando partida. Inicialmente, pensou que fosse seu vizinho, que costuma sair cedo para o trabalho. No entanto, ao olhar pela janela, foi surpreendida ao ver dois homens dentro do seu veículo - um Uno cinza escuro com o capô preto -, prontos para fugir.

Em pânico, começou a gritar pelo marido, que ainda dormia. Ao entender a situação, ele se levantou às pressas e correu para a rua, tentando impedir o furto. Em um ato de desespero, saiu correndo atrás do carro a pé, determinado a recuperar o bem pelo qual tanto lutaram para conquistar.