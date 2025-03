Motociclista fica ferido após batida no Jd. Três Colinas; ASSISTA

Um motociclista ficou ferido após bater em um carro no cruzamento das ruas Pastor Benedito Cândido Vieira e Terezinha Komuro, no Jardim Três Colinas, na zona sul de Franca, no início da noite deste sábado, 22.

Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o motorista da Fiorino pela rua Pastor Benedito Cândido Vieira. Ele não respeitou o pare e avançou o cruzamento. Quando ele percebeu a moto, parou no meio da rua. O motociclista não conseguiu desviar e bateu frontalmente na Fiorino.

Com o impacto, o motoqueiro foi arremessado e chegou a dar uma pirueta no ar, antes de cair no asfalto.