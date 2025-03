Com sangramento, criança aguarda vaga de internação em Franca

Uma criança de 8 anos aguarda vaga de internação na rede pública há dois dias em Franca. A menina apresenta sangue na urina deste a última quinta-feira, 20.

A paciente está sendo assistida no Pronto-socorro Infantil "Dr. Magid Bachur Filho", aguardando transferência para um hospital para realização de exames complementares. A família mora no Residencial São João Batista, zona oeste de Franca.

Os pais estão bastante preocupados já que o problema persiste. “Levamos ela ao pronto-socorro na quinta-feira, por volta das 15 horas. Foi pedido exame porque ela está com sangramento na urina. O primeiro exame não apresentou infecção. Na sexta-feira, um novo exame apresentou alteração. Com isso, foi solicitada uma vaga de internação para investigar a causa do sangue na urina”, conta Tatiane Aparecida Martins, 38 anos, mãe da paciente.