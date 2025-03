Família faz vaquinha para tratamento de criança de 3 anos

Foram 15 dias de internação, um verdadeiro pesadelo. Bruna, Luis Gustavo e o pequeno Léo reaprenderam a viver. "Eu costumo falar que a gente aprende a viver um dia de cada vez. Desde que tudo aconteceu, eu fico 24 horas por dia com ele. Vejo todas as fases: as boas, as difíceis, as descomplicadas."

Com o retorno para casa, vieram novos desafios. Léo passou por mais de 12 procedimentos cirúrgicos e recebeu mais de 25 bolsas de sangue e 20 de plaquetas. Os ciclos de quimioterapia exigiam três viagens semanais a Ribeirão Preto. No início, nem carro tinham. Contaram com a solidariedade de amigos e desconhecidos, que ajudaram com transporte, doações e oracões.

Uma corrente de solidariedade

"Pegou a gente de surpresa. As contas venceram, aluguel, tudo se acumulou. Nossa família está em Franca e não podia estar com a gente fisicamente. Foi muito difícil, mas recebemos a ajuda de muitas pessoas”, contou Bruna.