É lei: neto pode receber pensão por morte dos avós

Essa postura causava grandes injustiças, pois muitas crianças e adolescentes que eram criados por avós, tios ou outros responsáveis ficavam desamparados com a morte do segurado. A única saída era recorrer à Justiça, o que nem sempre garantia um desfecho favorável.

Agora, a história mudou! Com a nova redação do § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213/1991, não há mais dúvidas: o menor sob guarda judicial passa a ter direito à pensão por morte, equiparado ao filho do segurado. Ou seja, o próprio INSS vai ser obrigado a reconhecer esse direito diretamente.

O que é guarda judicial e por que isso é importante?

Muitas pessoas confundem guarda com tutela ou adoção, mas são coisas diferentes.