Jovem que bateu a moto em poste precisa de doação de sangue

No momento do acidente, a avenida estava coberta por uma neblina, o que pode ter influenciado na batida. Moradores da região prestaram os primeiros socorros e acionaram o resgate.

O acidente aconteceu no sentido Jardim Noêmia ao Polo, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motociclista bateu frontalmente contra um poste.

Kauã Henrique Silva, de 21 anos, que sofreu um grave acidente de moto na madrugada de quarta-feira, 19, na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, precisa de doações de sangue. Ele está internado na Santa Casa de Franca , intubado e em estado grave após passar por uma cirurgia.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o jovem até a Santa Casa. A Polícia Militar isolou a área e registrou a ocorrência. A moto foi recolhida ao pátio.

As doações de sangue podem ser feitas no Hemocentro de Franca, localizado na avenida Hélio Palermo, 613, no Residencial Baldassari. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30, e aos sábados, das 7h às 11h30.