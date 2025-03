Wantuil faz balanço positivo da campanha da Francana na A3

Responsável pela montagem do elenco que terminou a A3 na 12ª colocação, três pontos do G8, Wantuil diz que sua permanência no comando da equipe já está acertado com o presidente da Veterana, Rafael Diniz, e que a Francana deverá disputar a Copa Paulista, neste segundo semestre.

O técnico Wantuil Rodrigues faz um balanço positivo da Francana, que voltou a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, após 10 anos nas divisões inferiores. O experiente treinador, que está na sua quarta passagem na agremiação esmeraldina, lamenta não ter conseguido a classificação entre os oito clubes que avançaram à fase mata-mata da disputa, mas destaca o trabalho que vem sendo desenvolvido no clube.

Wantuil classifica o elenco como bom, dizendo que precisou rodar bastante o time, a exemplo do que fizeram as outras equipes ao longo do campeonato. “Principalmente jogadores que, na atual forma de jogar, são mais exigidos, caso dos extremos, que eles atacam, ajudam na composição defensiva. Esses jogadores têm uma exigência física muito grande deles. Tivemos um trabalho muito bom por parte do Santilli (preparador físico). Tínhamos apenas um jogador lesionado, que foi o Gustavo”.

Gustavo foi o artilheiro do time na A3, com 6 gols em nove jogos e acertou com o XV de Piracicaba.

O comandante esmeraldino acredita que a Francana perdeu a chance de garantir a classificação na derrota para o Marília, na penúltima rodada, em partida disputada no Lanchão. “Se vencêssemos os dois últimos jogos, nós estaríamos dentro. Teríamos chegado a 22 pontos e teríamos classificado em sétimo lugar. Nós fomos a penúltima equipe a perder a invencibilidade no campeonato, na sexta rodada. Nós lutamos muito, fizemos um campeonato muito parelho”.