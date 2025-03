Franca tem o etanol mais caro da região, aponta estudo da ANP

Quando questionado sobre a queda nos valores registrados na quarta-feira, 19, Marco Antônio do Nascimento, presidente regional do Sincopetro, atribuiu-a a promoções feitas por postos com fraco movimento. Coincidência ou não, as "promoções" feitas em Franca equivalem ao preço normal das outras cidades.

O presidente do Sincopetro ainda reforça o fator da distância, dizendo que o frete afeta consideravelmente o preço final. “Às vezes, o preço é um pouco maior aqui devido à distância das bases de distribuição, pois somos, praticamente, a última cidade do nordeste paulista. Estamos distantes de Ribeirão Preto cerca de 90 km, considerando o frete de ida e volta, isso afeta no preço final do produto”, explicou.

Sobre os valores de outras cidades, Marco Antônio atribui a responsabilidade ao custo operacional de cada posto.