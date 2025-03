Franca Carrascos se prepara para a disputa da SPFL 2025

O Franca Carrascos, equipe de futebol americano de Franca, está se preparando para mais uma temporada na São Paulo Football League (SPFL), uma das principais competições estaduais da modalidade no Brasil. Após uma campanha desafiadora em 2024, a equipe busca fortalecer seu elenco e conquistar bons resultados na edição de 2025.

Criado em 2015, o Franca Carrascos vem crescendo dentro do cenário paulista do futebol americano. Em 2024, a equipe disputou a Série Ouro chegando aos playoffs, mas nao conseguiu o título, sendo eliminados na semifinal pelo Guarás FA, de Guará, que posteriormente foi campeão da divisão Ouro. Entretanto, os Carrascos também protagonizaram jogos eletrizantes, como a vitória sobre o São Paulo Storm por 23 a 21, nos playoffs, um dos momentos mais marcantes da temporada, onde o time entrou como azarao e acabou vencendo.

"Com um elenco cada vez dedicado e com a nossa fiel torcida, a gente espera consolidar nossa posição no cenário do futebol americano paulista, esperamos conseguir uma campanha melhor ainda do que em 2024", concluiu Marcos Pingu, presidente do Franca Carrascos.