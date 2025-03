Alunos denunciam foco de dengue na escola Hélio Palermo

Alunos da Escola Hélio Palermo, no Jardim Dermínio, zona oeste de Franca, têm demonstrado preocupação com o acúmulo de materiais antigos nas dependências da instituição. Segundo denúncias, mesas e carteiras antigas estão sendo armazenadas em dois pontos da escola, e, como esses locais não possuem cobertura, a água da chuva tem se acumulado nessas peças. Esse ambiente tem se tornado um local ideal para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue.

Um aluno, que preferiu não se identificar, relatou ter observado uma grande presença de mosquitos nas áreas afetadas. "Os alunos têm jogado muito lixo, e isso tem se tornado um problema constante. Estava na aula de educação física e ouvi o barulho de algumas carteiras caindo. Quando olhei, vi que estavam completamente molhadas, viradas de cabeça para baixo, com aquela parte que acumula água. Isso aconteceu perto das quadras da escola, mas também em um corredor, onde encontrei mais carteiras. Tenho reparado que, além disso, há um aumento na quantidade de mosquitos, especialmente aqueles com pintas brancas, que são bem grandes", afirmou.

O estudante não soube informar se houve casos recentes de dengue na escola, mas, de acordo com dados da cidade de Franca, o município tem registrado uma média de dez casos de dengue por dia. Cinco mortes estão sendo investigadas para determinar se a causa foi a doença.