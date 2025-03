Projeto oferece apoio a alunos com TDAH e TOD na rede municipal

Quando uma criança não aprende pelo método tradicional, é necessário adaptar o ensino às suas necessidades. Essa ideia reflete o propósito do projeto Cafe (Centro de Atendimento à Família e ao Estudante), iniciativa da Secretaria de Educação de Franca, voltada para estudantes da rede municipal com dificuldades de aprendizagem, incluindo aqueles diagnosticados com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador).

O projeto começou nesta semana e, inicialmente, atende 14 crianças e suas famílias. Segundo dados da Secretaria de Educação, há aproximadamente 760 estudantes na rede municipal com esses diagnósticos.

A pedagoga Renata Barcellos Rodrigues, integrante da equipe do projeto, explica que a iniciativa busca oferecer intervenções pedagógicas inclusivas e lúdicas para auxiliar no desenvolvimento dos alunos. Além disso, fornece suporte aos professores e às famílias, criando um ambiente escolar mais acolhedor.