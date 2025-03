Adolescente de 17 anos é suspeito de participar de roubo

Mais um passo importante na investigação de um roubo ocorrido no início do mês. Na manhã dessa sexta-feira, 21, a Polícia Civil de Patrocínio Paulista encontrou o terceiro foragido acusado do roubo de uma caminhonete no dia 6 de março. O acusado é um adolescente de 17 anos.

Na operação dessa sexta-feira, os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão criminal no imóvel de um adolescente suspeito de participação no crime. A mãe do jovem atendeu os policiais e, ao ser informada da ação, permitiu a entrada dos agentes. No interior da residência, foi encontrada a roupa, bermuda e camiseta, que o adolescente usava no dia do roubo, evidência capturada durante as diligências do inquérito policial. O material foi apreendido como prova.

O crime foi registrado na noite de 6 de março, quando um casal de comerciantes foi brutalmente abordado por três criminosos enquanto fechava um bar na Rua Álvaro Morgan de Aguiar, no Centro da cidade.