PM prende traficante com drogas e QR code no Jd. Aeroporto

Os agentes realizaram a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram apenas um celular com o indivíduo. No entanto, ao verificarem o objeto descartado, descobriram cinco pinos de cocaína embalados para comercialização.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando, ao chegarem ao cruzamento das ruas Jerônimo Rosa Souza e Denizar Trevisan, avistaram um homem que, ao perceber a viatura, jogou algo no chão.

A Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 20, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca .

O suspeito, já conhecido pela polícia por possuir antecedentes pelo mesmo crime, foi conduzido até sua casa. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversas porções de maconha, cocaína e crack dentro da caixa de correspondência, além de um cartão com QR Code, possivelmente utilizado para facilitar as transações do tráfico.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os entorpecentes foram apreendidos para perícia.