Festa da Soja de SJB: Ana Castela e muito mais; veja

No dia 25 de maio, é a vez dos Paralamas do Sucesso subirem ao palco, levando clássicos do rock nacional como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados” e “Alagados”. Já no dia 26, a compositora e cantora Fátima Leão, responsável por grandes sucessos da música sertaneja, promete emocionar o público com músicas como “Alô” e “Dói”.

A cidade de São Joaquim da Barra se prepara para receber a 54ª edição da Festa da Soja, evento tradicional que celebra os 127 anos do município. Com entrada gratuita, a festa acontecerá entre os dias 24 de maio e 1º de junho, no Parque de Exposições Tancredo Neves, e promete nove dias de muita música e entretenimento na cidade.

O evento segue com a apresentação da dupla Fred & Fabrício no dia 27 de maio, trazendo hits recentes do sertanejo universitário, como “Confia em Mim” e “Boca Ocupada”. No dia 28, os irmãos Mayck & Lyan chegam com o melhor do sertanejo raiz, com canções como “Amargurado” e “Ainda Ontem Chorei de Saudade”.

Um dos momentos mais esperados da festa será no dia 29 de maio, com o show da cantora Ana Castela, um dos maiores nomes do agronejo na atualidade. No repertório, não faltarão hits como “Pipoco”, “Solteiro Forçado” e “Nosso Quadro”.

No dia 30 de maio, o pagode toma conta do evento com o cantor Ferrugem, que promete embalar o público com canções como “Pirata e Tesouro”, “Atrasadinha” e “Eu Juro”. Já no dia 31, a animação fica por conta dos Cavaleiros do Forró, grupo conhecido por sucessos como “Se Réi Pra Lá” e “Vai Correndo Atrás”.