Pespontador perde renda e aposta no violino para seguir em frente

O que era apenas um talento guardado virou a única alternativa para Thiago Cardoso Alves, de 39 anos. Depois de um período no setor calçadista, ele perdeu sua fonte de renda ao não receber pelo serviço prestado e precisou vender suas máquinas para pagar as contas. Agora, busca sustento tocando violino nas ruas de Franca – algo que aprendeu ainda na infância e que se tornou sua maior esperança de recomeço.

Natural de São Paulo, Thiago mora em Franca desde os 19 anos. Além das dificuldades financeiras, ele também enfrentou uma separação após 20 anos de relacionamento, o que agravou ainda mais sua situação emocional e o levou a um quadro de depressão.

A música como refúgio e sustento

Tocar violino, no entanto, não era algo novo para ele. Desde os 10 anos, Thiago se dedica à música e continua estudando até hoje. "A música sempre foi meu refúgio, minha diversão, meu passatempo. Eu estudo todos os dias para poder me apresentar melhor para o pessoal que me ajuda e merece. Sou muito grato a essa galera do sinal, que sempre me dá um realzinho", conta.

Sem imaginar a aceitação que tocar violino seria, Thiago se surpreendeu com o apoio das pessoas. "No momento em que mais precisei, vi que as pessoas têm um coração bom para ajudar o próximo. Isso me fez muito feliz e quebrou aquele tabu de que só existe gente ruim no mundo", relata.

Um novo começo

Atualmente, ele alterna sua estadia entre a casa da mãe, que mora em São Sebastião do Paraíso, e a residência de amigos e familiares em Franca. Enquanto enfrenta os desafios da vida, Thiago segue tocando seu violino pelas ruas, transformando cada nota em um passo a mais para seguir em frente.