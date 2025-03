'Ditadura Nunca Mais': evento relembra 40 anos do fim do regime

O evento começará às 19h e tem término marcado para as 22h. Durante esse período, haverá depoimentos de pessoas que sofreram com a repressão, além da fala concedida a autoridades representativas presentes.

A atividade é comemorativa aos 40 anos do fim da ditadura no Brasil.

Uma atividade comemorativa será realizada nesta sexta-feira, 28, no auditório da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Franca . O evento “Ditadura Nunca Mais” será uma forma de manifestação cívica para relembrar os crimes, torturas e mortes cometidos no período de 31 de março de 1964 a 15 de março de 1985, na intenção de que não ocorram novamente.

Representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Câmara dos Vereadores, Ministério Público, sindicatos, partidos políticos, Prefeitura, movimentos populares e eclesiais receberam convites para participarem da atividade.

Depoimentos

Mauro Correa Neves (ex-preso político)

Nelson Fanam (Membro da Pastoral Operária - perseguido político)

Luiz Cruz (escritor)

Pedro Rocha (MST – companheiro de Chico Mendes)

Jorge Luis Martins (ex-cassado pelo regime militar – ex-Diretor do Sindicato dos Sapateiros)

Sobre a realização

O movimento está sendo promovido pelo advogado Jorge Luis Martins, de 66 anos, que foi presidente do Sindicato dos Sapateiros e membro da Executiva Nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores) entre os anos de 1988 a 2004. Atualmente, é advogado e presidente da Comissão Justiça e Paz, criada por Dom Evaristo Arns, com objetivo de fazer defesa dos presos políticos no período da ditadura, tendo como objetivo central a Defesa dos Direitos Humanos.