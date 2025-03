Franca registra mais de R$ 1 mi na dívida ativa do município

A Procuradoria Geral do Município publicou, nesta sexta-feira, 21, via Diário Oficial do Município, uma extensa lista de débitos inscritos em dívida ativa. São 3.232 registros referentes a impostos e taxas não quitadas, evidenciando um alto volume de inadimplência na cidade de Franca. O valor total é de R$ 1.358.493,75.

Entre os tributos em aberto, constam valores de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), Taxa de Localização, Funcionamento e Publicidade (TLF), ISS sobre Construção Civil e Taxa de Vistoria Sanitária. Os montantes variam significativamente, indo de pequenas quantias a valores mais elevados, reforçando o impacto da cobrança na arrecadação municipal.

O maior débito identificado na lista é de R$ 14.278,21 referente ao ISSQN. Já o menor valor encontrado é de R$ 1,21, vinculado também à ISSQN.