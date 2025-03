Arrastão da Dengue percorre o Vera Cruz neste sábado

As secretarias municipais de Saúde e Infraestrutura realizam, neste sábado, 22, nova edição do Arrastão da Dengue nos jardins Vera Cruz 1 e 2, na região Norte de Franca. O objetivo é eliminar criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, além de manter os espaços públicos limpos.

A ação começa às 8h, com caminhões percorrendo as ruas do bairro para recolher materiais inservíveis, que devem ser deixados nas calçadas na noite desta sexta-feira, 21. Além da coleta, agentes de saúde estarão no local para orientar os moradores sobre medidas preventivas e a eliminação de focos do mosquito.

Entre as vias que receberão o serviço estão as avenidas Martinho Ribeiro, Tetônio Vilela e parte da Nelson Japaulo, além das ruas Maria Aparecida Dias, Clotilde Salmazzo, Raquel Jacintho Mesquita, Sebastião Barbosa, Celso Silva, Abílio Latufe, Ricardo Maranha e José Josué da Silva.