PM prende dupla suspeita de furto em paróquia de Franca

Dois homens foram detidos na manhã desta quainta-feira, 19, suspeitos de furtar fios e tábuas de madeira da Paróquia São Crispim, no bairro Jardim Ipanema, em Franca. A Polícia Militar localizou os suspeitos pouco depois do crime.

De acordo com a corporação, o crime aconteceu por volta da 1h30 de quinta-feira. Com as imagens de segurança da igreja, os militares conseguiram identificar o carro usado pelos suspeitos.

Durante a manhã, uma equipe fazia patrulhamento na região Norte da cidade quando encontrou um carro suspeito estacionado em frente a uma oficina mecânica.