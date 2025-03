Bruxellas assume direção nacional de auditoria do sistema SUS

O político francano Rafael Bruxellas, do PT, até terça-feira, 18, secretário-executivo de Assuntos Federativos do Ministério das Relações Institucionais, tem nova função no governo federal. Bruxellas acompanhou a mudança de Alexandre Padilha, que deixou a chefia das Relações Institucionais para assumir o comando da Saúde. Na última quarta-feira, 19, Rafael Bruxellas foi nomeado diretor nacional de Auditoria do SUS (Sistema Único de Saúde).

O desafio é considerável. Na diretoria que passa a comandar, a estrutura é gigantesca: 720 pessoas no departamento, sendo 420 auditores de carreira do serviço público. Há escritórios regionais em todas as unidades da federação. A missão é auditar um sistema que movimenta R$ 130 bilhões anualmente. Todos os hospitais que recebem recursos por atendimentos ao SUS, como a Santa Casa de Franca, estão sujeitos ao controle e à fiscalização do setor agora comandado por Bruxellas.

“Poder fazer parte desse desafio junto com o ministro Padilha é uma honra para mim. Ainda mais porque nós, durante anos, apresentamos projetos na área da saúde, especialmente na parte de promoção da saúde, a partir de uma abordagem que otimize os investimentos públicos e traga mais resultados para a população. No Denasus (Departamento Nacional de Auditoria do SUS), poderemos trabalhar para combater o desperdício e aprimorar as políticas públicas de saúde na ponta”, disse Bruxellas em entrevista ao portal GCN/Sampi.