Acif cria balcão de atendimento gratuito para orientação de MEI

O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, acredita que, com a disponibilidade do serviço, os microempresários poderão se organizar melhor, acessar crédito, emitir notas fiscais e expandir suas atividades com mais segurança.

A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) criou o Balcão do MEI, que dará início aos atendimentos nesta sexta-feira, 21. O serviço funcionará na rua Monsenhor Rosa, 1.940, na sede da associação, das 9h às 12h, sempre às sextas-feiras. Não é necessário agendamento.

“Enquanto entidade de classe, nossa missão é conectar e desenvolver pessoas, negócios, ideias, projetos e parcerias e o Balcão do MEI vem ao encontro desse propósito”, disse o presidente da instituição.

Com o Balcão do MEI, os usuários poderão entender sobre seus direitos, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade, bem como sobre suas obrigações. Quais atividades são permitidas no MEI? Posso ter outra empresa e ser MEI ao mesmo tempo? Como abrir um MEI? Quais são os custos de manutenção? Como funcionam as emissões de notas fiscais? Como encerrar um MEI?

O contador e consultor financeiro Frank Ribeiro, que estará à frente dos atendimentos, diz que questões importantes poderão ser esclarecidas de forma simples, bem didática. “A formalização como MEI traz uma série de vantagens como ter um CNPJ, isenção de taxas para registro, emissão de notas fiscais, além de maior poder de negociação com fornecedores, podendo obter descontos para Pessoa Jurídica e acesso mais fácil a serviços financeiros como conta bancária jurídica, máquina de cartão, crédito, entre outros benefícios”.