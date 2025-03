Motorista de app faz 'barbeiragem' e deixa duas pessoas feridas

Em seguida, ele ajusta o veículo e continua descendo a via sentido Centro. Nesse momento, uma moto que seguia na mesma direção atingiu o carro.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e bateu em um veículo estacionado. Os dois ocupantes da moto caíram.

As vítimas foram socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas a um hospital de Franca. Ninguém se feriu no carro.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.