Vereador troca Câmara por cargo na Prefeitura de Restinga

O vereador da Câmara Municipal de Restinga Gisnésio Lopes (MDB), eleito nas eleições de 2024, deixou a cadeira do Legislativo para assumir um cargo na administração do prefeito Felipe Talvani (MDB).

De acordo com a portaria divulgada no Diário Oficial do Município, nessa quarta-feira, 19, Gisnésio, segundo vereador mais bem votado, com 257 votos, ocupará o cargo de Diretor de Gabinete e Gestão. O regimento da Casa de Leis e a Lei Orgânica permite que um vereador se licencie para atender um chamamento do Executivo. Em caso de exoneração, o parlamentar pode voltar à Câmara nesta legislatura.

O salário de vereador em Restinga, a 10 km de Franca, é de R$ 3.422. Já os vencimentos do cargo de Diretor de Gabinete são de R$ 4.333.