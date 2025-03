Espaço Maker espera atender mil alunos de Franca em 2025

A criação do Espaço Maker foi possível por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Sesi-SP. Desde sua inauguração em junho do ano passado, o local já atendeu 542 alunos da rede municipal. Para 2025, a expectativa da Secretaria de Educação é ampliar esse número para cerca de 1.000 estudantes.

Na quarta-feira, 19, alunos do 3º ano da Emeb "Professor e Escritor Nelson dos Santos Damasceno" tiveram sua primeira aula de robótica no espaço, onde foram introduzidos ao uso do micro:bit, um pequeno computador programável. O curso conta com cinco encontros de três horas cada, e ao final, os participantes recebem um certificado emitido pelo Sesi.

A Secretaria de Educação de Franca deu início nesta semana às atividades do Espaço Maker, um ambiente inovador voltado para o desenvolvimento do pensamento e criatividade dos estudantes da rede municipal. A iniciativa busca estimular a resolução de problemas, a criatividade e a liderança por meio da tecnologia e da prática.

Radmila Gomes, coordenadora da Comissão de Tecnologia e do Espaço Maker, destaca que os encontros estão alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, garantindo que as habilidades desenvolvidas no ambiente tecnológico sejam aplicadas dentro da sala de aula.

“Aqui, as crianças trabalham em equipe, desenvolvem o raciocínio lógico, cooperação, elaboração de textos, pensamento científico e estratégico. Tudo isso contribui para a construção do conhecimento em sala de aula”, explica Radmila.

Segundo a coordenadora, o diferencial do espaço é o ensino baseado na prática, promovendo o aprendizado através da experimentação e do contato com novas tecnologias.