Acidente em vicinal mata homem de 65 anos e deixa mulher ferida

O impacto da batida foi devastador. O Ford Ka rodou na pista, foi lançado para fora da estrada e caiu em um barranco. O automóvel ficou completamente destruído, com peças espalhadas pelo local. O motorista ficou preso nas ferragens, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado às pressas para a Santa Casa de Igarapava. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O veículo Ford Ka, ocupado por um casal da cidade de Tapira (MG), colidiu violentamente contra um ônibus da empresa Serra Azul, responsável pelo transporte de funcionários da Usina Buriti. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do carro não respeitou a sinalização de parada no trevo e, ao tentar converter no sentido Aramina , atingiu o coletivo, que estava na via preferencial.

A passageira, que também se feriu, recebeu atendimento de emergência no local e foi levada para o hospital, onde permanece sob cuidados médicos.

No momento do acidente, o ônibus transportava 30 funcionários da usina. A frente do coletivo ficou danificada, mas, nenhum passageiro ficou ferido, o motorista do ônibus também não sofreu ferimentos, mas foi atendido no local.

A tragédia mobilizou equipes da Polícia Militar de Igarapava e Buritizal, o Corpo de Bombeiros de Ituverava e ambulâncias da região.