Criminoso foge para casa, esconde droga no telhado e é preso

Dois homens, de 34 e 35 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 19, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A Polícia Militar flagrou o momento em que eles entregavam entorpecentes a um usuário.

Uma equipe da corporação realizava patrulhamento pelo bairro quando, por volta das 18h50, entrou na rua Moisés Ferrari e avistou dois homens do lado de fora de uma casa entregando algo a um terceiro indivíduo, que estava em um carro parado na via.

Ao perceber a viatura, o suspeito de 35 anos rapidamente entrou na casa, enquanto o outro permaneceu do lado de fora conversando com um dos policiais. O homem que estava no carro foi abordado e questionado sobre sua presença no local. Ele admitiu que havia comprado dois pinos de cocaína por R$ 25 para consumo próprio.

O suspeito de 34 anos, que permaneceu do lado de fora, foi revistado e estava com os R$ 25 em mãos. Os policiais perceberam que havia uma escada de madeira próxima à residência. Um dos agentes subiu e visualizou toda a movimentação do suspeito que havia fugido para dentro do imóvel. Ele foi flagrado escondendo uma grande quantidade de drogas sob as telhas.

O policial, então, subiu no telhado sem que o suspeito o percebesse e conseguiu abordá-lo. Durante a vistoria, foram encontradas pedras de crack, nove pinos de cocaína, uma balança de precisão, um celular e R$ 232 em dinheiro.

Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foram apresentados ao delegado plantonista.