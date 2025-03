317 vagas estão abertas para cursos gratuitos de Páscoa em Franca

Estão abertas 317 vagas para cursos gratuitos de produção de chocolates para a Páscoa. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, o Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e a empresa Chokdoce.

As oportunidades incluem as oficinas "Delícias de Chocolate – Especial de Páscoa" e o curso "Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons", ambos focados no aprendizado de técnicas de fabricação, decoração e embalagem.

Há 300 vagas para as oficinas Delícias de Chocolate, que possuem três horas de duração e são ministradas nos bairros, através de parcerias com igrejas e entidades, além das unidades do Chokdoce e da Escola Municipal Profissionalizante, em dois horários, das 14h às 17h e das 19h às 22h.