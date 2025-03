Rebecca respira sem aparelhos e segue em monitoramento médico

A equipe médica segue monitorando sua condição para garantir que a respiração permaneça estável, sem o auxílio dos equipamentos. Até o momento, Rebecca está conseguindo respirar sozinha, o que representa um grande avanço no seu quadro clínico.

A jovem Rebecca Cristina Otoni Carlos, de 13 anos, diagnosticada com leucemia mieloide aguda, continua apresentando evolução positiva em seu estado de saúde. Ela está internada na Santa Casa de Franca . Segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 20, seus sinais vitais estão ótimos e, no momento, os aparelhos de respiração foram desligados para testar sua capacidade de respirar sem suporte mecânico.

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Rebecca no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue