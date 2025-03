Batatais usa armadilhas para ‘pegar' mosquito da dengue

A cidade de Batatais, na região de Franca, adotou uma nova estratégia para o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Pela primeira vez, 252 armadilhas foram espalhadas pelo município com o objetivo de capturar fêmeas grávidas e permitir um mapeamento detalhado da infestação.

A secretária de Saúde, Bruna Toneti, afirma que o sistema utiliza um atrativo sintético que induz as fêmeas a depositarem ovos. "A cada inspeção, os insetos coletados são encaminhados para análise em laboratório, onde passam por processos de identificação e estudos genéticos. Esse acompanhamento abrange a avaliação da virologia do mosquito, determinando se ele está contaminado com o vírus da dengue, incluindo seus diversos sorotipos, e se há detecção do vírus da chikungunya".

Como funciona o monitoramento?

As armadilhas, instaladas com autorização dos moradores, retêm as fêmeas em um adesivo especial, facilitando a coleta sem o uso de substâncias tóxicas. Os agentes de saúde fazem, posteriormente, visitas para inspeção e análise dos insetos capturados.